В Госдуме рассказали, как сэкономить на налоге при продаже дачи Депутат ГД Чаплин заявил, что семьи с двумя и более детьми освобождаются от налогов при продаже дачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал NEWS.ru, что в 2023-м в силу вступают два закона, позволяющие сэкономить на налогах при продаже дачи. Парламентарий отметил, что с 1 января налогом облагается только 70% кадастровой стоимости имущества, а не вся сумма. Собеседник подчеркнул, что второе новшество освободит от налога многодетные семьи с двумя и более детьми.

По ранее действующим правилам, если имущество в собственности владельца меньше пяти лет, при продаже надо заплатить 13% налог на полученные от продажи средства. Однако с 1 января налогом облагается только 70% кадастровой стоимости имущества. Второй новый важный закон освобождает от налога многодетные семьи с двумя и более детьми. Этой категории граждан больше не надо платить НДФЛ при продаже жилой недвижимости, включая дома и дачи, причем неважно, сколько лет назад они зарегистрировали право собственности, — заявил Чаплин.

По его словам, «дачная амнистия» упрощает процедуру продажи участка, позволяя зарегистрировать имущество в упрощенном порядке. Депутат напомнил, что неоформленный участок нельзя продать, а наследникам сложно получить такой объект.

Под дачную амнистию, которую продлили до 2031-го, попадают еще и участки, бани, гаражи. Программа позволяет зарегистрировать имущество в упрощенном порядке. На кадастровый учет важно поставить не только землю, но и все недвижимое имущество — дом, баню, курятник. Некапитальные постройки регистрировать не нужно (кухни, теплицы, веранды, гаражи, сараи и другие объекты, у которых нет фундамента, — подытожил парламентарий.

Ранее Чаплин рассказал NEWS.ru, что требования для получения бесплатного земельного участка или денежной компенсации вместо него практически одинаковы. Парламентарий отметил, что материальные средства выдают не во всех регионах: решение о предоставлении единовременной выплаты принимается муниципалитетами.