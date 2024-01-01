В Госдуме раскрыли судьбу Зеленского знаменитой фразой Путина Журавлев: РФ отомстит за Белгород, следуя фразе Путина про «мочить в сортире»

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Владимир Зеленский

Приказ обстрелять Белгород мог отдавать лично президент Украины Владимир Зеленский, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, здесь можно вспомнить знаменитую фразу главы России Владимира Путина, в которой он предложил «мочить в сортире» террористов.

Есть сведения, что приказ на террористическую атаку Белгорода отдавал лично Зеленский, и в этом случае следует, конечно, вспомнить российскую практику обращения с такого рода персонажами, которую на рубеже веков метко выразил наш президент выражением «мочить в сортире», — сказал депутат.

Он считает: несмотря на возможное укрывательство украинских властей в бункерах, возмездие Москвы неминуемо. Журавлев убежден, что Россия обязательно найдет причастных к военным преступлениям Украины.

1 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака на Белгород является террористическим актом, поскольку украинские военные целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он. По словам президента, ВСУ обстреляли центр города из «неизбирательных» РСЗО, которые поражают цели «по площадям».