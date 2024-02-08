В Госдуме раскрыли судьбу бойцов ВСУ при новом главкоме Сырском Депутат Журавлев: при Сырском ВСУ продолжат бесполезные штурмы позиций ВС РФ

Фото: МО Украины

Неважно, кто стоит во главе Вооруженных сил Украины, если в реальности приказы поступают из Пентагона, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, главная задача украинского командования — это сокращение мужского населения Украины, поэтому они продолжат «бесполезные штурмы».

Биографию [Александра] Сырского, который родился во Владимирской области и учился в московском военном училище, почему-то считают признаком особого расположения к России, совершенно забывая, что все руководство Украины вообще-то родом из СССР. Все мы понимаем, что совершенно неважно, кто стоит у руля ВСУ, если в реальности приказы поступают из Пентагона, — отметил парламентарий.

Он считает, что при новом главкоме до сложных войсковых операций дело так и не дойдет просто потому, что Соединенным Штатам, которые реально контролируют ситуацию, это ненужно и невыгодно. Журавлев уверен, что ВСУ будут продолжать устраивать бесполезные штурмы российских позиций.

Вечером 8 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Он также поблагодарил генерала Валерия Залужного за «все достижения и победы». Новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, ранее командующий Сухопутными войсками.

Как считает военкор Андрей Руденко, Залужного уважают украинские солдаты, и его отставка приведет к упадку настроений среди военных. При этом он сравнил генерала с крысой, которая сбежала с тонущего корабля. Также журналист отметил, что за два года Залужный стал для российской армии «понятен как враг»: его шаги были прямолинейны и часто очень туповаты.