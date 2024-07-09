В Госдуме раскрыли, кто и зачем попытается устроить переворот в Грузии Депутат Журавлев: переворот в Грузии нужен США, так как они видят ее колонией

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тбилиси, Грузия

Запад неоднократно пытался устроить государственный переворот в Грузии после прихода к власти партии «Грузинская мечта», рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, США хотят видеть республику своей колонией.

Устроить государственный переворот в Грузии Запад пытался уже неоднократно с тех пор, как к власти в стране пришла партия «Грузинская мечта», ориентированная на независимую государственную политику. Как только правительство делает в этом направлении определенные шаги, скажем, ужесточает деятельность иностранных некоммерческих организаций, по западной команде на улицы выходят толпы радикально настроенных оппозиционеров, которых как раз и финансируют те самые НКО, — считает Журавлев.

Парламентарий добавил, что Тбилиси не стал ждать «милостей от Запада как манны небесной» и выбрал путь самостоятельного экономического и политического развития. Депутат напомнил, что Белый дом даже не открыл прямое авиасообщение между Тбилиси и Нью-Йорком или Вашингтоном.

США хотели бы, чтобы Грузия по-прежнему оставалась американской колонией — недаром название штата Джорджия по-английски пишется точно так же, взамен не давая ровным счетом ничего. За годы такого «сотрудничества» даже авиарейс из Тбилиси в Нью-Йорк или Вашингтон не был открыт. Можно вечно ждать милостей от Запада как манны небесной, но Грузия выбрала правильный путь — самостоятельного экономического и политического развития, — подытожил Журавлев.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Западу не нужна суверенная Грузия, из-за чего США и Евросоюз вводят против нее санкции и обвиняют чуть ли не в пророссийском курсе. Он считает, что Грузии либо придется подчиниться Западу, что превратит ее во вторую Украину, либо она должна будет сопротивляться внешнему давлению.