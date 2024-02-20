В Госдуме раскрыли, какие права есть у работающих без трудового договора Депутат Говырин: работающий без договора имеет право и на отпуск, и на зарплату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане, работающие без трудового договора, имеют право и на зарплату, и на оплачиваемый отпуск, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Парламентарий подчеркнул, что подобные сотрудники могут обратиться в суд, чтобы добиться установления факта трудовых отношений.

Если трудовой договор не заключался, приказ о приеме на работу не издавался, не оформлялась трудовая книжка — все это не является основанием для непризнания отношений трудовыми. Сотрудник может обратиться в суд и установить факт трудовых отношений, взыскать отпускные, компенсацию морального вреда и расходы на юристов, а если еще и был уволен, то восстановиться на работу, — добавил Говырин.

Он отметил, что мало кто задумывается о том, что трудовой договор считается заключённым, если работник приступил к выполнению своей трудовой функции и выполнял её с ведома и по поручению работодателя или его уполномоченного лица.

Трудовые правоотношения начинаются, как только работник приступил к трудовым обязанностям. Если работник в устной форме договорился с директором организации, что будет просто выполнять работы, допустим, по уборке помещения, а директор будет оплачивать работу каждый месяц, то если такой неоформленный сотрудник напишет заявление на отпуск и попросит оплатить отпускные — он будет прав, — подытожил депутат.

Ранее самарские власти запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования. Также ограничения коснулись агентства по подбору персонала. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что правоохранительным органам поручено строго следить за исполнением постановления.

До этого мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте в Магаданской области. Мера рассчитана на 2024 год. Уволить иностранцев, уже работающих в местных транспортных компаниях, предписано в трехмесячный срок.