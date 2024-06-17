В Госдуме раскрыли, как получить налоговый вычет за образование детей Депутат Чаплин: вычет за образование детей увеличивается с каждым ребенком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Максимальная сумма стандартного вычета увеличивается с каждым ребенком, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он объяснил, что если в семье двое и более детей, то выплаты превзойдут пособия тех, у кого только один отпрыск.

Максимальная сумма стандартного вычета увеличивается с каждым ребенком. Это означает, что если у вас есть два или более детей, то сумма вычета будет выше, чем у тех, у кого детей нет или только один. Используя этот вычет в полном объеме, вы значительно снизите сумму, подлежащую уплате, — подчеркнул Чаплин.

По его словам, в 2024-м сумма для родителей или усыновителей первого и второго ребенка — 1400 рублей ежемесячно для каждого отпрыска. Парламентарий добавил, что в случае, если у «взрослых» есть третий и последующие дети, то пособие составит три тысячи рублей.

Для родителей или усыновителей ребенка-инвалида I и II группы сумма вычета составляет 12 тысяч рублей, а для опекунов и попечителей — шесть тысяч рублей. Это не средства, которые выплачиваются родителям, а лишь сумма, которую они могут вычесть из своей налогооблагаемой базы, — добавил Чаплин.

Депутат отметил, что вторым способом получить вычет является учет дополнительных расходов на образование. По его словам, определенные траты могут засчитать.

Сумма вычета на обучение детей — 110 тысяч рублей. Общий лимит социальных вычетов по расходам на лечение, лекарства, ДМС, спорт и обучение — 150 тысяч. Можно получить вычет за обучение взрослых детей до 24 лет, которые учатся очно. Чтобы оформить вычет, надо подойти в бухгалтерию на своей работе, либо же самостоятельно заполнить декларацию в ФНС или на сайте налоговой, — подытожил Чаплин.

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