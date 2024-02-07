В Госдуме раскрыли будущее Карлсона после интервью с Путиным Депутат Новиков не исключил ухода Карлсона в политику после интервью с Путиным

Фото: Seth Wenig/AP/TASS

Такер Карлсон

Нападки американских властей на какое-то время могут ввести журналиста Такера Карлсона в нервозное состояние, но он сможет конвертировать их в дальнейший рост личной популярности, предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он не исключил, что после интервью с президентом России Владимиром Путиным журналист попробует себя в политике.

В какой-то части это введёт Карлсона в нервозное состояние, с другой стороны, он привык как к похвале, так и выпадам против него. Я думаю, он сможет конвертировать эти наскоки в дальнейший рост личной популярности. Не исключаю, что он попробует проявить себя в политике, — сказал Новиков.

По его мнению, не стоит драматизировать возможные нападки на Карлсона, так как у него много друзей и врагов и ничего криминального с точки зрения формально-юридических процедур он не совершил. Для журналиста желание брать интервью у медийных персон является естественной вещью.

Как отметил Новиков, разговор Карлсона с Путиным еще не означает, что он является сторонником российского лидера. Он не согласился с позицией, что Россия должна будет предоставить журналисту политическое убежище и призвал не путать этот случай с Эдвардом Сноуденом.

Зачем? Как Россия может помочь человеку, который должен решить свои проблемы внутри США? Говорить о политическом убежище или еще каком-то совершенно рано. Это не случай Сноудена. Не надо их сравнивать, — отметил Новиков.

Ранее американский предприниматель Илон Маск потребовал арестовать тех, кто призывает к репрессиям в отношении Такера Карлсона. Соответствующий комментарий он оставил в социальной сети Twitter (Х) под постом консервативного блогера Яна Чонга. В нем Чонг предположил, что Карлсон после возвращения из России может пострадать из-за своей позиции.