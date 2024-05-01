В Госдуме призвали заблокировать TikTok Депутат Хамзаев выступил за блокировку TikTok в России

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Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев в беседе с «Осторожно Media» заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор и Минюст РФ для запрета TikTok на территории страны. Парламентарий заявил, что причина заключается в позиции компании по вопросу проведения Россией специальной военной операции, говорится в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак.

Остаюсь при своей позиции и говорю о том, что нужно обязательно заблокировать TikTok в России. Потому что это не просто пропаганда, это одурманивание, — подчеркнул депутат.

По его словам, TikTok — это целый алгоритм, который предназначен для подавления и дрессировки детей «на свои смыслы». Депутат уверен, что TikTok нарушает национальное законодательство в части психологического здоровья детей. При этом Хамзаев добавил, что платформу в России нужно было заблокировать до того, как это сделали в США. Работа TikTok на территории РФ возможна лишь при условии того, что в руководстве компании признают свою ошибку и компенсируют все финансовые потери для граждан, подытожил парламентарий.

В Евросоюзе ранее допустили полную блокировку TikTok. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕК первая в мире запретила сотрудникам использовать соцсеть через рабочие телефоны.