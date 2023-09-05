В Госдуме призвали уволить телеведущего Шепелева, осудившего СВО Депутат Драпеко призвала уволить телеведущего Шепелева, выступившего против СВО

Фото: Соцсети

Дмитрий Шепелев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в комментарии NEWS.ru назвала двуличием решение телеканала «Россия 1» допустить до эфира критиковавшего СВО телеведущего Дмитрия Шепелева. Шоу с его участие появится на федеральном канале 9 сентября.

Я бы назвала это двуличностью руководства канала, которое пригласило Шепелева участвовать в программе. Если телеведущий действительно выступал против СВО, то он попадает под систему нашего законодательства. Проверкой этого должны заниматься правоохранительные органы. К сожалению, ни комитет культуры, в котором я работаю, ни Министерство культуры к телевидению отношения не имеют, — заявила Драпеко.

Она заявила, что необходимо обратиться в Министерство по цифровизации и профильный комитет, чтобы не допустить Шепелева до появления на федеральном ТВ.

В день объявления СВО 24 февраля 2022 года Шепелев писал в соцсетях, что ему страшно от того, что утром он отвел своего ребенка в детсад, а на Украине родители ведут детей в бомбоубежище. 5 сентября он анонсировал шоу о животных «В кругу друзей», которое будет выходить на канале «Россия 1».

Ранее ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев рассказал NEWS.ru, что передача вряд ли вернется в эфир, так как из России ушли зарубежные магазины, где стилисты могли подобрать элементы цельного образа от обуви до аксессуаров. Второй причиной Васильев назвал политику государства.