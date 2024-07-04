В Госдуме призвали составить список вредных для психики детей видеоигр Депутат Толмачев: России нужен список вредных для психики детей видеоигр

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо на законодательном уровне определить, какие видеоигры могут нанести вред психике и социализации подростков, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он отметил, что не все подобные продукты однозначно вредны, в том числе киберспортивные дисциплины. В качестве примера бесполезных проектов он назвал Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка и зарабатывать монеты.

«Хомяк» бесполезен. Подобные игры могут быть особенно опасны для детей и подростков. Они в силу возраста иногда не могут верно расставить приоритеты между виртуальным и реальным. Говорить, что компьютерные игры однозначно вредны, нельзя. Есть киберспорт, есть развлечения, которые попутно развивают логику и системное мышление. Возможно, пора на законодательном уровне определить, какие игры могут нанести ущерб подростковой психике и социализации, — заявил Толмачев.

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец ранее заявила о необходимости запретить на законодательном уровне Hamster Kombat и другие кликеры. По ее мнению, такие игры представляют опасность для детей. Омбудсмен отметила, что сейчас у школьников летние каникулы, когда они должны гулять на свежем воздухе, общаться со сверстниками и заниматься каким-нибудь спортом.