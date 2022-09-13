В Госдуме призвали разблокировать в России Instagram Лидер партии «Новые люди» Нечаев призвал разблокировать в России Instagram

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Глава партии Госдумы «Новые люди» Алексей Нечаев

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев во время выступления в парламенте призвал разблокировать Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), объяснив это тем, что платформа стала «себя хорошо вести». Политик пояснил, что вице-президент Meta (деятельность в РФ запрещена) еще весной принес свои извинения за непотребные высказывания в отношении позиции России, а также сообщил, что соцсеть теперь строго модерируется.

Вице-президент Meta еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram. Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести, — заявил депутат.

В марте Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистской организацией международной компании Meta и запрете ее деятельности в России. Meta управляет соцсетями Facebook (деятельность соцсети в России также запрещена) и Instagram, а также мессенджером WhatsApp.

Иск Генпрокуратуры поступил в Тверской суд 11 марта после публикации Reuters о том, что на фоне спецоперации на Украине Facebook и Instagram изменят правила и временно не будут удалять посты с призывами к насилию над российскими военными.