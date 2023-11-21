В Госдуме призвали проверить родственников Джамалы, владеющих отелем в РФ Депутат Драпеко: необходимо проверить бизнес родственников Джамалы в России

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джамала

Необходимо проверить отельный бизнес родственников Джамалы в России, а также связи и финансовое положение певицы, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко. По ее словам, если подтвердится, что это предпринимательство работает незаконно, то будет возбуждено уголовное дело.

Против певицы Джамалы уже заведено дело, я думаю, что в рамках этого дела будут проверены также и все ее родственники, ее связи и финансовое положение. Если действительно подтвердится, что бизнес оформлен неправильно и это предпринимательство работает незаконно, это еще одна статья, — сказала Драпеко.

Ранее сообщалось, что семья украинской певицы Джамалы, объявленной в розыск в России, зарабатывает на туристах в Крыму. Родители победительницы Евровидения-2016 держат собственный отель в Алуште. При этом непонятно, как отец исполнительницы ведет гостиничный бизнес, поскольку у него нет ни ИП, ни юридического лица.

Как пишет SHOT, отец певицы Алим Джамаладинов и мать Галина Тумасян до сих пор находятся в РФ и живут в крымском селе Малореченское. Согласно информации канала, по месту прописки родителей Джамалы на улице Виноградной также находится отель «Кучук-Узень». SHOT отмечает, что по тому же адресу зарегистрирована и одноименная религиозная мусульманская организация, президентом которой является отец звезды украинской сцены.