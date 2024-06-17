В Госдуме призвали проверить работу кинотеатра только для граждан Киргизии Депутат Драпеко выступила за проверку кинотеатра для граждан Киргизии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru выступила за проверку кинотеатра для граждан Киргизии, который находится в московском районе Новогиреево, если там действительно продают билеты только для своих при помощи денежного перевода. При этом, по словам парламентария, нарушения закона в показе фильмов исключительно на иностранном языке нет.

Я считаю, пусть граждане Киргизии смотрят фильмы на своем языке, но билеты только для своих — это нарушение закона. У нас все кинотеатры должны быть в единой системе, в базе. Если их там нет, значит, это незаконный кинотеатр. И об этом надо сообщить в правоохранительные органы, — высказалась Драпеко.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова до этого сообщила в своем Telegram-канале о «Кинотеатре KG». Она указала, что в России не должно существовать заведений, куда можно попасть только по национальному признаку. Ахмедова добавила, что приобрести билет в этот кинотеатр можно лишь переводом по номеру телефона.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий до этого призвал повременить с принятием в России афганских трудовых мигрантов. Парламентарий подчеркнул, что нужно дождаться изменений в федеральном законе.