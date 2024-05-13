В Госдуме призвали повысить налоги для олигархов Депутат Арефьев: в России необходимо повысить налоги для олигархов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Николай Арефьев

Необходимо повысить налоги для олигархов, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев. Парламентарий подчеркнул, что прогрессивная шкала налогов позволит сократить разницу в доходах между различными слоями населения. По его словам, те, кто получают зарплату, равную прожиточному минимуму, платить в таком случае не должны.

Кто получает много — тот и должен платить больше, а тот, кто ничего не получает, платить тоже ничего не должен. Но наши олигархи очень против, не соглашаются с нами. Мы будем наставить на том, чтобы те, кто сидят на прожиточном минимуме, вообще не платили налог, там не с чего платить, — пояснил депутат.

Арефьев считает, что россиянам, которые получают до 200 тысяч рублей в месяц, следует оставить ставку в размере 13%. Если же зарплата выше, то и процент тоже должен быть выше. Парламентарий добавил, что сейчас разница между богатыми и бедными в России составляет около 16%, когда во всем мире она равна 4–6%.

У нас на сегодняшний день 16-процентная разница между богатыми и бедными, хотя во всем мире она составляет 4–6%. Эту прогрессивную шкалу и надо так разместить, чтобы больше чем шестикратного превышения минимальных доходов у нас не было. Тогда это будет справедливо, — заключил депутат.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее сообщил, что публичное обсуждение подходов к пересмотру налоговой системы России начнется в Государственной думе 20 мая. По его словам, обсуждение пройдет с привлечением бизнес-объединений, экспертов и ученых. Как отметил депутат, необходимо подготовить налогоплательщиков и бюджетополучателей к грядущим изменениям с 1 января 2025 года.