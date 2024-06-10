В Госдуме призвали повременить с наймом афганских мигрантов Депутат Водолацкий попросил не спешить с наймом афганских трудовых мигрантов

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий призвал повременить с принятием в России афганских трудовых мигрантов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что нужно дождаться изменений в федеральном законе.

Я бы советовал нашим чиновникам, которые принимают решения о принятии афганских трудовых мигрантов, в начале дождаться изменений в федеральном законе о пребывании иностранных граждан на территории России. Там будут четко сформулированы все вопросы, которые беспокоят россиян, — пояснил Водолацкий.

Депутат уточнил, что прорабатываются вопросы о том, кто несет ответственность за пребывание мигрантов на территории России и смогут ли они приезжать с семьями. По словам парламентария, в законе также будет четко прописано, что является фиктивным браком.

Изменение законодательства не оставит лазеек для нечистоплотных действий, мошенничества, для того чтобы не создавались конфликтные ситуации на тех территориях, где мигранты живут анклавами. После изменений федерального закона уже будет понятно, станут ли иностранные граждане приезжать в Россию и соблюдать законы, — заключил Водолацкий.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что ведомство намерено проверить 13 вузов, занимающихся организацией экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев. В настоящий момент в России функционирует 129 площадок для сдачи экзаменов для мигрантов.