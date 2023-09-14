В Госдуме потребовали обеспечить охрану российских журналистов Депутат Журавлев: после угроз спикера ВСУ российским журналистам нужна охрана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Российским медийным персонам, в том числе журналистам, необходимо предоставить охрану после угроз спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что запугать сотрудников СМИ не удастся.

К угрозам даже этого персонажа следует отнестись всерьез. Дарья Дугина, Владлен Татарский, покушение на Захара Прилепина — нет сомнений, что украинские диверсанты хотят увеличить список погибших и пострадавших. Запугать Россию не получится, но непременно нужно обеспечить дополнительной охраной наших медийных персон, журналистов, на которых могут покушаться, — добавил Журавлев.

Ранее спикер ВСУ пообещала убивать российских журналистов. Она заявила, что на следующей неделе «зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии». Украина, добавила Эштон-Чирилло, движется к этой миссии «с помощью веры в Бога».

На ее угрозы ответил военкор Александр Коц, заявивший, что выступление Чирилло говорит о высоком качестве работы российских журналистов. Он также признался, что «не знает, что круче» — заявления в стиле низкобюджетного боевика или открытые призывы к терактам от официального лица.