В Госдуме призвали защитить стратегические предприятия от банкротства Депутат Госдумы Гаврилов призвал защитить стратегические предприятия от банкротства

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Властям необходимо защитить стратегические предприятия России от банкротства, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он подчеркнул, что данное направление законотворцев — приоритетное в современных условиях. По его словам, нужно также создать условия для привлечения инвесторов в сферу государственно-частного партнерства (ГЧП).

Особое внимание уделят совершенствованию механизма финансового оздоровления стратегических предприятий с целью предотвращения их банкротства. Отдельно обсудят предложения об изменении ответственности в рамках исполнения гособоронзаказа, а также о расширении возможностей стратегических предприятий при мобилизационном наращивании мощностей. В работе над законодательством в сфере ГЧП сделают упор на привлечение частных инвестиций, — рассказал парламентарий.

20 сентября президент России Владимир Путин во время совещания с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил о необходимости 100-процентного импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе РФ. Глава государства призвал нарастить производственные мощности, оптимизировать технические циклы и загрузить оборудование, избежав снижения качества продукции и сократив сроки производства.