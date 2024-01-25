В Госдуме призвали извиниться перед Кудрявцевым, связавшим болезни с грехом Депутат Гаврилов: слова Кудрявцева про грех и болезни вырвали из контекста

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Александр Кудрявцев

Уволенного директора Института общей генетики РАН Александра Кудрявцева, утверждавшего, что генетические болезни связаны с «родовым и личным грехом», необходимо восстановить в должности и извиниться перед ним, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его мнению, слова исследователя вырвали из контекста.

Александр Кудрявцев выступал с докладом на богословской конференции, используя термины с учётом состава участников мероприятия. Учёный высказал своё личное мнение. Если он был уволен по причине неверного толкования тезисов его выступления, то, по моему мнению, учёного должны восстановить в должности и принести извинения, — добавил Гаврилов.

Кудрявцев обратил на себя внимание после выступления на научно-богословской конференции под названием «Бог — человек — мир», которая прошла весной прошлого года. В представленном докладе профессор утверждал, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку «до потопа» она составляла 900 с лишним лет. Вместе с тем он связал генетические болезни человека с «родовым и личным грехом».

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