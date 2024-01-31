В Госдуме предупредили россиян о рискованном способе увеличить пенсию Депутат Чаплин предостерег россиян от фиктивного увольнения для повышения пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилым россиянам лучше не рисковать ради индексации пенсии и не играть в фиктивное увольнение с целью трудоустройства через некоторое время в ту же организацию и на ту же должность, посоветовал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. Парламентарий отметил, что повышения пенсии в таких случаях приходится ждать месяцами.

Для сотрудника при фиктивном увольнении есть свои риски — никакой гарантии трудоустройства на ту же позицию с тем же заработком. Кроме того, перед возвращением на работу пенсионер дожидается индексации, а иногда это занимает несколько месяцев: потерю рабочего времени, заработной платы и стаж за это время никто не компенсирует. Поэтому важно посчитать, насколько «выгодно» это увольнение, — добавил он.

Чаплин ранее разъяснил в разговоре с NEWS.ru, что россияне имеют право получить налоговый вычет при покупке квартиры или ее доли, комнаты, участка земли с частным домом или под строительство. Он подчеркнул, что вычет положен за уплаченные проценты по ипотеке, за отделку и ремонт квартиры в новостройке, если она приобретена у застройщика и продавалась без отделки.

Парламентарий также напомнил, что граждане РФ, официально трудоустроенные, платящие налоги и не оформлявшие вычет на покупку недвижимости до 2014 года, вправе вернуть себе 13% от стоимости жилья и отделки, а также 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тысяч рублей.