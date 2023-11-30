В Госдуме предрекли Казахстану большие проблемы из-за его парламентариев Депутат Федоров: Казахстану не стоит забывать о своем незаконном выходе из СССР

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Казахстану не стоит забывать о своем незаконном выходе из СССР, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Евгений Федоров, отреагировав таким образом на критику в своей адрес со стороны казахстанского парламентария Марата Башимова. Федоров подчеркнул, что, несмотря на нынешнюю дружбу между странами, будущие отношения могут измениться в худшую сторону. Депутат подчеркнул, что для сохранения высокого уровня диалога Астане необязательно отказывать от суверенитета, достаточно избежать враждебных выпадов в сторону России. Депутат в рамках такого шага предложил Казахстану взять на себя обязательство не вступать в НАТО.

Казахстан вышел из состава СССР незаконно, для этих слов есть юридические основания. В политике просто так ничего не бывает, если нарушен закон, то будут последствия. Нужно вернуться в правовое поле, то есть оформить отношения в соответствии с международным правом. Казахстан не должен отказаться от своей независимости, но они, например, должны взять на себя обязательство не вступать в НАТО. Если этим путем не идти, то на каком-то этапе Казахстан будет враждебен по отношению к РФ, потому что действует закон геополитики, — заключил Федоров.

Он отметил, что враги России всегда готовы выступить против страны, а территории, которые не имеют законного правового статуса, наверняка будут использоваться для борьбы с Москвой. В качестве примера Федоров вспомнил ситуации в странах бывшего Советского Союза.

Мы уже видим подобное, давайте не забывать про Грузию, Украину, Молдавию, Прибалтику. Примеров более чем достаточно, значит нужно не обзываться, а решать проблему. Мы всегда готовы к диалогу, в том числе с уважаемым Башимовым, — сказал парламентарий.

Башимов обрушился с критикой на российского коллегу Евгения Федорова из-за его высказываний о приговоре членам группы «Народный совет Петропавловска» по делу о сепаратизме. Казахстанский парламентарий заявил, что у депутата Госдумы «интеллект 13-летнего мальчика», и посоветовал ему обратиться к психиатру.

Федоров, комментируя приговор участникам группы, заявил, что считает спорным образование государства Казахстан. По его словам, выход республики из СССР противоречит международному праву.