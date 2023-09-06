В Госдуме предложили запретить объявления на английском в самолетах Депутат Чернышов призвал запретить английские объявления на внутренних рейсах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. По мнению политика, которое приводит РИА Новости, такие объявления дублируют информацию на русском языке, создают звуковой и визуальный шум.

С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие многочисленных объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно. Они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум, — заявил Чернышов.

Он отметил, что в настоящее время следует думать об удобстве россиян и о популяризации и сохранении русского языка. Чернышов подчеркнул, что соответствующее предложение он направил в Минтранс.

В качестве еще одного аргумента в защиту своего предложения депутат заявил, что приезжающий в чужую страну человек должен «позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке». Помочь в коммуникациях, по словам Чернышова, могут в том числе бесплатные онлайн-переводчики в смартфонах.

Ранее депутат предлагал запретить демонстрацию рекламы, нацеленной на детскую аудиторию. Речь идет о материалах в интернете, на телевидении и на радио. По мнению Чернышова, реализация инициативы позволит сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение россиян, привить им ценности разумного потребления, а также укрепить институт семьи.