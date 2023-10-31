В Госдуме предложили выгнать все иностранные компании из России Депутат ГД Арефьев предложил выгнать все иностранные компании из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Параллельный импорт мешает развивать отечественный бизнес, однако власти обсуждают только то, как не допустить «свободного выхода» иностранных компаний из России, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, необходимо «прогнать» все западные компании, чтобы восстановить российский рынок.

Более 500 иностранных компаний уже ушли из России. И благодаря свободе предпринимательства, которая существует на Западе, и в которую мы с удовольствием влезли, они продолжат выводить свой бизнес из страны. И я не знаю, нужно ли не допускать «свободного выхода». Параллельный импорт мешает нам развивать собственный бизнес. На следующий год импорт у нас растет на 20,1%. Но вместо того, чтобы заняться этой проблемой, мы беспокоимся, чтобы иностранные компании из России не ушли. Да надо давно прогнать всех иностранцев и самим развивать свой бизнес, – рассказал Арефьев.

Парламентарий отметил, что с поднятием ключевой ставки в России увеличилась и стоимость кредитов до 30% годовых. По его словам, российская экономика с низкой рентабельностью не способна получить столько прибыли, чтобы заплатить эти проценты банкам. Это значит, что производители не смогут перекредитоваться и им придется сворачивать производство.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний. Он также отметил, что для организаций из недружественных стран не может быть «свободного выхода» из России, и за этим следит правительственная комиссия.