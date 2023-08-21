В Госдуме предложили ввести новый урок в школьную программу Вассерман предложил изучать в школе использование беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил в разговоре с NEWS.ru, что в школьную программу необходимо включить предмет, на котором дети изучали бы использование беспилотников. По его словам, сейчас эта тема модная и обсуждаемая.

На мой взгляд, куда полезнее изучать общие проблемы и причины, из-за которых в современном мире применяют беспилотники. То есть это тонкости, которые напрямую связаны с дронами, которые должны изучаться в школьной программе, — сказал Вассерман.

По его словам, в школе нужно не наращивать число отдельных тем, а проходить общие вопросы, из которых проистекают частные мелочи. По мнению Вассермана, в рамках школьного курса следует изучать теории, из которых следуют практические рецепты.

Вассерман добавил, что подрастающему поколению россиян придется воспользоваться знаниями как о применении БПЛА, так и о способах защиты от них.

Ранее стало известно, что учащиеся 10–11-х классов на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы управления и применения беспилотников. «Модуль № 3» будет содержать информацию о способах боевого применения БПЛА и противодействия им. По итогам курса школьники должны будут иметь представление об особенностях работы беспилотных летательных аппаратов на поле боя.