В Госдуме предложили ввести «налог на развлечения» Депутат ГД Матвеев предложил собирать налог с походов в рестораны

Депутат ГД Михаил Матвеев предложил собирать налог в размере 1% с походов россиян в рестораны и кафе, он готовит соответствующий законопроект, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Деньги, по замыслу парламентария, должны пойти в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.

Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счета в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Такой целевой налог на развлечения в период военного времени. <...> Иностранные подданные и заукраинцы окажутся в сложном положении: ходишь в кафе и рестораны — помогаешь российской армии. Не хочешь — пельмени на кухне варишь, — написал депутат.

Он отметил, что 1% не будет обременительным, но станет огромной суммой в масштабах страны. Матвеев считает, что коснется налог лишь тех, у кого есть «лишние деньги на рестораны».

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Председателем наблюдательного совета назначен первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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