В Госдуме предложили ввести для пожилых водителей новые правила Даванков: водителей после 80 лет нужно отправлять на медкомиссию

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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил ввести обязательное медицинское освидетельствование для водителей после 80 лет, передает корреспондент NEWS.ru. Законопроект будет внесен в Госдуму.

Как пояснил Даванков, согласно данным Минздрава РФ, даже при нормальном старении у пожилых людей притупляется острота чувств и снижается способность запоминать. При этом из всех типов памяти хуже функционирует в основном кратковременная память. С возрастом у людей в ускоренном порядке могут ухудшаться зрение, слух, реакция и когнитивные способности, что увеличивает риск ДТП.

Введение обязательства для граждан проходит повторное медицинское освидетельствование при достижении возраста 80 лет поможет выявить заболевания, которые могут серьезно повлиять на способность управлять автомобилем, такие как деменция, сердечные болезни или другие хронические состояния. Это снизит риск серьезных происшествий и защитит жизни водителей и других участников дорожного движения, — сообщил он.

Даванков ранее заявил, что в России необходимо создать надзорное подразделение, которое будет следить за соблюдением самокатчиками ПДД. Свою инициативу о формировании «электросамокатной полиции» он направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Депутат подчеркнул, что, согласно соцопросам, 73% жителей Москвы негативно относятся к электросамокатам в черте города и более половины уверены, что средства индивидуальной мобильности опасны не только для пешеходов, но и для автомобилей. По его словам, власти уже приняли ряд мер, направленных на обеспечение безопасной езды на самокатах, однако до сих пор нет достаточного контроля со стороны правоохранительных органов за соблюдением ПДД,