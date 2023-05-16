В Госдуме призвали школьных педагогов вернуться к работе с родителями Депутат Останина призвала школьных педагогов вернуться к работе с родителями

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Фактическое исчезновение формата родительских собраний в российских школах в его традиционном виде привело к тому, что педагоги перестали работать с родителями учеников, рассказала в беседе с интернет-зданием «Подмосковье сегодня» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В связи с этим парламентарий предложила приглашать родителей в школы на уроки семьеведения.

Депутат подчеркнула, что сегодня дети большую часть дня проводят в школе, где за ними следят педагоги. И если раньше обо всех проблемах рассказывали на родительских собраниях, то во время пандемии этот формат встреч в традиционном его виде исчез.

Дети учатся в школе, и педагоги должны видеть их состояние и сигнализировать родителям о том, что у ребенка не все благополучно. В этой части должны приниматься совместные меры, — считает Останина.

Парламентарий призвала возобновить работу педагогов с родителями учеников. Сделать это можно было бы, в частности, в формате совместных уроков семьеведения для детей и их родителей. Депутат убеждена, что взрослым необходимо посещать учебное учреждение их ребенка как минимум один раз в месяц.

Раньше это называлось «родительский всеобуч». Министру образования мы соответствующую рекомендацию направим. Надо вернуть родителей в школу, — заявила парламентарий.

Ранее член социального комитета Совфеда Елена Попова заявила, что единый предмет «Семьеведение», в случае введения его в российских школах, будет полезен ученикам как младших, так и старших классов.