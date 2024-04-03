В Госдуме предложили ужесточить наказание за манипуляции с вирусами Депутат Пискарев: за манипуляции с патогенами можно будет получить до 12 лет

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В Госдуме предложили ужесточить уголовную ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами, сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В интервью корреспонденту NEWS.ru он рассказал, что США проводят вблизи границ России разработку биооружия и опасные испытания на людях и задача властей – максимально обезопасить российских граждан.

Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена. Что предлагаем с учетом новых угроз и вызовов, с которыми мы столкнулись, за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов (вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза и т.д) - контрабандисты отправятся за решетку на срок до 12 лет (ст.226.1 УК РФ), — заявил Пискарев.

Также предлагается более строгое наказание до восьми лет лишения свободы за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами и одновременно появится альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до пяти лет.

По словам парламентария, соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму.

Ранее депутат Тимофей Баженов обвинил США в бактериологической войне из-за распространения борщевика Сосновского в России. Парламентарий рассказал, что растение еще во времена СССР завезли с территории государства-противника.