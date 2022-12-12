В Госдуме предложили усилить контроль пожарной безопасности в ТЦ Депутат Выборный: следует усилить контроль пожарной безопасности в ТЦ после пожара в OBI

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тушение пожара в магазине OBI на территории торгового центра «Мега Химки»

В Госдуме могут пересмотреть подходы к правовому регулированию пожарной безопасности и усилить надзор за торговыми центрами после пожара в ТЦ «Мега Химки», рассказал НСН зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, в стране нет должной личной гражданской ответственности за принимаемые каждым конкретным лицом решения. Парламентарий уточнил, что культура противопожарной безопасности в России также не находится на должном уровне.

Причина заключается прежде всего в недостаточно высокой культуре противопожарной безопасности. Нет еще той должной личной гражданской ответственности за принимаемые решения каждым конкретным лицом. <...> Вполне возможно, что мы тоже пересмотрим правовое регулирование для того, чтобы усилить контроль и надзор, поскольку это прямо связано с безопасностью людей и имуществом, — уточнил Выборный.

Депутат добавил, что причиной пожара может стать как нарушение правил противопожарной безопасности, так и безалаберность работников. Он уточнил, что причину пожара в ТЦ «Мега Химки» установят после проведения анализа правоприменительной практики.

9 декабря около шести утра начался пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки». В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. В 10:40 пожар был ликвидирован. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Еще один пожар произошел 12 декабря в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя. Возгорание произошло под навесом, где хранился пенополистирол. В результате пламя перекинулось на складские помещения. Пострадал один охранник.