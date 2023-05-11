В Госдуме предложили создать монумент в честь участников СВО Депутат ГД Аршба заявил о необходимости создать монумент в честь участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации

В России необходимо создать монумент в честь участников специальной военной операции на Украине, считает депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Отари Аршба. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он пояснил, что нужно сохранить память о бойцах, которые погибли в результате военных действий. По словам парламентария, также важно отмечать подвиги солдат на региональном и государственном уровнях.

Нам нужно сохранять память обо всех ребятах, которые отдали свои жизни за благое дело. Когда все закончится, появятся прекрасные мемориалы. К тому времени созреют и художники, и общество, — пояснил парламентарий.

Представитель думской фракции ЛДПР Владимир Сипягин подчеркнул, что работа по увековечиванию памяти участников СВО уже ведется. Так, в школах и в родных городах бойцов на досках памяти вписывают их имена. Также в честь них называют парки и скверы.

Парламентарий отметил, что после окончания спецоперации будет принято решение, где установить большой монумент в память о военных — в Донецке или в Москве. Депутат считает, что памятник может изображать строй солдат, которые идут в бой, или же представлять собой стаю журавлей, которые улетают в небо.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее предложила сделать традицией отправку писем участникам специальной военной операции на 9 Мая. По ее словам, пытаться навязывать новые правила празднования Дня Победы с учетом СВО не следует.