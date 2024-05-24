В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для россиянок Вице-спикер Чернышов: женщинам следует сократить рабочую пятницу на два часа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Рабочую пятницу для женщин в России необходимо сократить на два часа, обращение с таким предложением на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. При этом он считает, что в таком случае у россиянок должна сохраняться средняя зарплата, передает РИА Новости.

Как отметил Чернышов, женщины выполняют большинство домашних дел и ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день. Если бы за работу по дому им платили, это стоило бы 22,3 трлн рублей, указано в обращении. Инициатива должна позволить россиянкам лучше отдыхать и улучшить демографическую ситуацию в стране.

В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты, — следует из письма.

Согласно документу, мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. При этом для частных организаций сокращение рабочей пятницы носило бы рекомендательный характер. Такое решение позволило бы женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни и качественно проводить время с семьей.

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ (март 2023 года), женщины составляют 49% от всей рабочей силы в России — это один из самых высоких показателей в мировой практике, — говорится в обращении.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и группа депутатов от его фракции предложили выплачивать единовременное пособие женщинам, которые до 25 лет родят ребенка. Сумма вознаграждения может составить 200 тысяч рублей. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала предложение «оскорблением для всех женщин». По словам парламентария, в данном вопросе ни в коем случае нельзя вводить возрастной критерий.