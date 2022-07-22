В Госдуме указали, как побороть нехватку врачей в регионах Депутат Куринный предложил привлекать военных врачей для лечения жителей отдаленных регионов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственной думе предложили новое решение проблемы нехватки медицинского персонала в отдаленных регионах России. Для лечения жителей можно привлекать военных врачей, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Можно военным медикам разрешить оказывать помощь гражданскому населению. Это позволит немного сгладить проблему. В тех местах, где нет других возможностей, а военный врач — в первую очередь военный, он работает, где положено. К нему можно прикреплять и гражданское население в том числе, — сообщил Алексей Куринный.

Он также предложил обеспечивать жильем в европейской части страны всех врачей, которые решились проработать на Севере 10 лет и больше.

Ранее председатель Совета депутатов городского поселения Диксон Александр Сергеев в разговоре с NEWS.ru возмутился вниманием всей России к судьбе белого медведя с застрявшей банкой в пасти на фоне, по его словам, полностью отсутствующей медицины в населенном пункте. Он подчеркнул, что «здесь живут свыше 300 человек, в том числе дети», без медсестры, врача, современных томографа, лаборатории и аппарата УЗИ.

Председатель комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов следом пообещал помочь жителям Диксона с врачебной помощью.