В Госдуме предложили расстреливать дезертиров «Осторожно, новости»: депутат Госдумы Журавлев предложил расстреливать дезертиров

Фото: Пресс-служба партии «Родина»

Депутат Госдумы Алексей Журавлев

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеообращение депутата Госдумы Алексея Журавлева, который призвал расстреливать российских военнослужащих, оставивших свои позиции. По словам парламентария, чтобы победить в СВО, России необходимы вернуть военно-полевые суды.

Не сегодня, завтра мы все равно к этому придем. К военно-полевым судам и к расстрелам тех, кто своими действиями повлек смерти многих других Военно-полевой суд — к стенке и расстрел, — заявил Журавлев.

Он добавил, что пока у человека есть выбор — воевать или не воевать, конечно, он воевать не будет. Таким образом войну выиграть нельзя, считает Журавлев.

В мае к пяти годам колонии приговорили рядового, который был мoбилизован на фронт, но сбежал из тренировочного лагеря части. Следствие доказало, что 29 декабря мужчина самовольно покинул часть и отправилcя к себе домой, не желая возвращаться обратно. Он получил минимальный срок по статье о дезертирcтве (максимальный — 15 лет колонии).

В апреле многодетного отца, который проходил службу по контракту, приговорили к 5,5 года колонии общего режима за самовольное оставление военной части в период мобилизации. По мнению защиты, приговор излишне суров и не учитывает отсутствие отягчающих обстоятельств, а также то, что на иждивении у мужчины трое детей.