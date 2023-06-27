В Госдуме предложили раскрыть имена бежавших из РФ бизнесменах и чиновниках Депутат ГД Гусев: Росавиации нужно опубликовать списки чиновников, покинувших РФ 24 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета по контролю Госдумы Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале обратился к главе Росавиации с предложением опубликовать списки выехавших из России 24 июня чиновников и бизнесменов, чтобы «прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа».

Нужно прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа чиновниках. Предложил Росавиации опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 июня во время попытки вооруженного мятежа, — заявил Гусев.

По мнению Гусева, сообщения о покинувших страну чиновниках может распространять западная разведка и украинское ЦиПСО, чтобы разрушить доверие к власти в России. По словам депутата, это позволит и разрушить домыслы, и обличить «героев».

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить передвижение чиновников всех рангов в период действия режима контртеррористической операции. По мнению парламентария, запрет на выезд из страны должен быть установлен на законодательном уровне. Объясняя свою инициативу, депутат провел параллели с силовыми структурами. Он указал, что в случае объявления режима КТО сотрудники силовых ведомств в срочном порядке выходят на службу.