Володин предложил провести конференцию стран Каспийского моря Володин предложил провести парламентскую конференцию стран Каспийского моря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с руководством парламента Азербайджана предложил провести конференцию стран Каспийского моря на парламентском уровне. По его словам, если азербайджанские депутаты поддержат эту инициативу, то 27 сентября начнется проработка конференции по линии МИД со странами, которые входят в Каспийский бассейн.

И возможно, можем уже дальше определить примерную дату, когда все вместе соберемся, а место предлагаю определить вам, коль эта инициатива зародилась здесь, в Баку, — заявил Володин.

Спикер Госдумы также анонсировал проведение выставки в Госдуме, посвященной памяти экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что республика видит позитивную динамику в отношениях с Россией. По его словам, все, о чем договариваются Москва и Баку, реализуется. Президент Азербайджана отметил, что отношения двух стран основаны на взаимодействии в огромном количестве сфер, почти во всех: в транспортной, гуманитарной, политической и экономической, а также в области энергетики.