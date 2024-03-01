В Госдуме предложили признать Германию страной-террористом Журавлев предложил признать ФРГ страной-террористом после публикации Симоньян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал рассмотреть вопрос о признании Германии страной-террористом. Поводом для этого стало обсуждение ударов по Крымскому мосту немецкими офицерами, о чем рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. В беседе с NEWS.ru Журавлев напомнил, что по переправе ежедневно передвигаются тысячи мирных граждан и последний взрыв унес жизни невинных людей.

Предлагаю на основании существующих доказательств рассмотреть вопрос о признании ФРГ страной-террористом, со всеми вытекающими из этой формулировки последствиями, — сказал он.

Журавлев подчеркнул, что прошлые попытки подорвать мост не обошлись без участия специалистов из стран Запада. Он также упомянул теракт на «Северных потоках», следы которого свидетельствуют об участии «международного преступного консорциума», куда входят США и Норвегия.

На Западе ни перед чем не остановятся, чтобы навредить России. В этом-то и нет как раз ничего удивительного. Просто Германия почему-то старается изобразить, будто отстранена от конфликта, — убежден парламентарий.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждают нанесение удара по Крымскому мосту. По ее словам, кроме атаки на мост немецкие военные упоминают и коллег из США и Великобритании.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, поинтересовалась, что об этом разговоре думает ее немецкая коллега Анналена Бербок. Она отметила, что у немецкой прессы появился шанс доказать свою независимость и задать вопросы властям ФРГ.