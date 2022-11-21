В Госдуме предложили перенести новогодние выходные на майские Лидер эсеров Миронов предложил перенести новогодние выходные на майские

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — за правду!» Сергей Миронов заявил, что новогодние выходные необходимо урезать. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что в холодное время года россияне не могут комфортно прогуляться на улице, а билеты на различные мероприятия в этот период стоят дорого. Миронов предложил перенести выходные дни на май, чтобы объединить нерабочие дни между 1 мая и 9 мая.

Длительность новогодних каникул нужно сократить. Многие люди не знают, на что использовать эти дни. На улице холодно и особо не погуляешь. Поездки в новогодние праздники стоят дорого, и деньги на это есть далеко не у всех. Предлагаю новогодние каникулы сократить и перенести эти дни на май, чтобы объединить нерабочие дни между 1 мая и 9 мая. Уверен, что с таким предложением согласится подавляющее большинство граждан нашей страны, — считает депутат.

При этом Миронов поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. По его мнению, в этот день россияне должны находиться дома и готовиться к празднованию Нового года. Он подчеркнул, что для большинства 31 декабря и так не является полноценным рабочим днем. Тем же, кто будет работать в этот день, лидер «Справедливой России — за правду!» предложил платить в двойном размере.

Я неоднократно выступал с предложением сделать 31 декабря выходным днем. <...> 31 декабря и так не является полноценным рабочим днем. Все знают, что людям нужно готовиться к празднику, проводить время с семьями, но часто они вынуждены сидеть на работе до упора. <...> Есть люди, кто вынужден трудиться 31 декабря. Это сотрудники транспортных предприятий, магазинов, сферы обслуживания, и им работодатели должны платить в двойном размере, — утверждает Миронов.

Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату еще в 2020 году. Документ уже получил одобрение правового управления и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре. В пресс-службе партии ЛДПР заявили, что общество в этом вопросе вполне консолидировано: де-факто большинство граждан не работает в последний день года, а многие компании сами отправляют сотрудников отдыхать уже 30 декабря, потому что «понимают, что никакой рабочей атмосферы не будет». В свою очередь пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что сейчас это не самый принципиальный вопрос и с переносом выходного дня на 31 декабря принципиально мало что поменяется.