В Госдуме предложили отказаться от немецкого и литовского пива Депутат Диденко предложил запретить поставки пива из недружественных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импортное пиво и пивные напитки из недружественных стран могут включить в перечень продукции, запрещенной к ввозу в Россию, передает «Известия». С таким предложением выступил депутат Госдумы Алексей Диденко, напомнив, что лидерами экспорта в РФ в 2023 году стала Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия. Кроме того, по его мнению, под ограничения должна попасть продукция из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии.

Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива — пока нет. При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ, — заявил депутат.

Правительство с 1 августа повысило импортные пошлины на вина из США, стран Евросоюза, Австралии и других недружественных государств почти в два раза — с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Мера была введена до конца текущего года в качестве ответных санкций на действия западных государств, а также чтобы не допустить значимого роста цен для потребителей и для защиты отечественных производителей.

Также сообщалось, что правительство рассматривает возможность повышения импортных пошлин на пиво из нескольких стран. Однако эта мера может повлечь за собой риски в виде ответного осложнения поставок хмеля в Россию. Отечественным производителям требуется до 10 тысяч тонн хмеля в год, тогда как на территории РФ выращивается лишь 200 тонн.