В Госдуме предложили мобилизовать украинских беженцев Депутат Госдумы Журавлев предложил мобилизовать украинских беженцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для победы России в спецоперации на Украине необходимо мобилизовать беженцев мужского пола и прекратить контракты и финансовые связи с этой страной, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий уверен, что соседнюю республику следует «давить экономически, идеологически и физически».

Сто раз говорил о том, что для победы нужно давить их экономически, идеологически, физически — никаких контрактов и финансовых связей, закрыть границы, беженцев мужского пола мобилизовать, — заявил Журавлев.

Депутат считает, что сделать все это можно одним росчерком пера, признав Украину государством-террористом. После этого, считает Журавлева, все имущество необходимо конфисковать и прекратить любые связи вплоть до капитуляции действующих киевских властей.

Возможно, мы не только ведем с Украиной хозяйственную деятельность, ежемесячно оплачивая газовый транзит, но и границы у нас по-прежнему открыты, судя по всему. И ее граждане практически без контроля попадают в Россию, — возмутился депутат.

В этой связи он указал на то, что странно удивляться тому, как было спланировано и осуществлено убийство политолога Дарьи Дугиной, а владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк перечислял миллионы долларов ВСУ.

Ранее Росфинмониторинга внес Черняка в перечень террористов и экстремистов. Ранее СК РФ возбудил против него уголовное дело за перечисление денег Вооруженным силам Украины. Кроме того, Черняк был объявлен Россией в розыск.