В Госдуме предложили способ поощрения женщин за отказы от абортов Депутат Хамзаев предложил финансово поощрять отказавшихся от аборта женщин

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой финансового поощрения женщин, которые передумали прерывать беременность и решили родить ребенка, передает РИА Новости. Соответствующее обращение направлено заместителю главы российского правительства Татьяне Голиковой. Парламентарий считает, что сохранение жизни ребенка является главной целью в стратегии по уменьшению количества абортов в стране.

Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству, — говорится в обращении.

Ранее в ряде российских регионов, среди которых Мордовия и Тамбовская область, ввели штраф на сумму до 200 тысяч рублей за склонение к абортам. Наказывать будут вне зависимости от того, был сделан аборт или нет. В то же время в законе уточняется, что информирование женщины о наличии медицинских или социальных показаний к прерыванию беременности не влечет за собой штрафа.

Демограф Алексей Ракша предупредил, что рождаемость не поднимается за счет ограничения или запрета абортов. По мнению эксперта, при запрете абортов вырастет количество разводов, а заключать браки станут реже.