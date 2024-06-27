В Госдуме предложили высылать мигрантов за неуважение к участникам СВО Депутат Журавлев: мигрантов надо заставить уважать спецоперации РФ или высылать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев предложил обязать мигрантов поддерживать специальные военные операции Вооруженных сил России. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в противном случае их надо высылать из страны.

Соответствующие правки Журавлев внес в законопроект, предусматривающий режим высылки мигрантов, помимо прочего, за неуважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и искажение исторической правды о подвиге нашего народа при защите Отечества и вкладе в победу над фашизмом. По его словам, нужно предусмотреть все возможные варианты идеологических противоречий, которые могут случиться «при таком миграционном потоке, что топит нашу страну».

Уважение к защитникам Родины тоже должно непременно входить в базовый нравственный кодекс российского гражданина. Поэтому и мигрантов предлагаю заставить уважать — не только нынешнюю СВО, но и все действия нашей армии, без этого, считаю, им в России делать нечего, — сказал Журавлев.

Он заявил, что случаи осознанного нападения мигрантов на участников спецоперации участились, приведя в пример убийство Максима Никитина в Челябинской области в сентябре 2023 года. Парламентарий отметил, что это сделали люди, «которым наплевать на наши ценности».

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика России требует изменений. По его словам, важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».