В Госдуме потребовали от СК проверить генеральский дебош в Калининграде Депутат Останина призвала СК проверить устроивших дебош в Калининграде генералов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина потребовала от СК России провести по уголовным статьям проверку устроивших дебош в Калининграде начальника тыла ФТС России генерал-лейтенанта Олега Завгороднего и замглавы таможенной службы генерал-полковника Андрея Струкова. Останина подчеркивает, что после скандала генералы уволились «по собственному желанию», чтобы избежать ответственности. Копия обращения появилась в распоряжении NEWS.ru.

Прошу Вас провести проверку <...> на предмет совершения таких преступлений <...>, как «Злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285 УК РФ), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (статья 285.1 УК РФ), «Превышение должностных полномочий» (статья 286 УК РФ), — говорится в обращении депутата.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Завгородний и Струков приехали в Калининград для участия в коллегии и заселились в дорогом отеле, где устроили дебош, матерились и приставали к постояльцам. По данным «112», в результате Завгороднего задержали. Канал также опубликовал видео, предположительно из отдела калининградской полиции, на котором пьяный мужчина с наручниками на руках лежит на полу и матерится на стражей порядка.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что Завгороднего и Струкова нужно наказать за предполагаемый дебош в Калининграде. Депутат также предложил проверить таможенников на предмет законности расходования средств на пятизвездочный отель во время командировки.