В Госдуме попросят смягчить правила перевозки животных в самолётах Депутат Госдумы Бурматов призвал авиакомпании смягчить требования к перевозке животных

Авиакомпании должны изменить требования к перевозке животных на более лояльные, считает первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. С просьбой подготовить соответствующие рекомендации он обратится в Минтранс и Росавиацию, передаёт «Парламентская газета». Депутат также намерен помочь хозяйке пса, который погиб при перелёте из Челябинска в Москву на прошлой неделе, узнать причину его смерти.

То, что женщину сейчас заставляют пережить, — это ужас. Мало того что пёс погиб, она рассказала, что в аэропорту ей четыре с лишним часа отказывались отдавать его тело. А в документах было написано, что собака якобы пересекала границу Российской Федерации, хотя она летела из Челябинска в Москву, — сказал Бурматов.

Он добавил, что женщина хочет провести независимую экспертизу и выяснить, от чего точно скончался питомец. По его словам, хозяйка готова отказаться от претензий к «Аэрофлоту», если компания изменит правила перевозки животных.

13 мая стало известно, что на борту самолёта авиакомпании погиб пёс по кличке Тимоша. Предположительно, он погиб от переохлаждения, при этом был в клетке и летел в специальном грузовом отсеке. Сотрудники «Аэрофлота» разбираются в причинах смерти.