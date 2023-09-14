В Госдуме пообещали спикеру ВСУ эфир в наручниках после угроз журналистам Депутат Луговой: мы устроим спикеру ВСУ эфир в наручниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Луговой

Ни одного российского журналиста не испугают угрозы спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, рассказал NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Парламентарий добавил, что в РФ приложат все усилия, чтоб Эштон-Чирилло вышла в телеэфир в наручниках и повторила свои слова.

Ни один наш журналист не испугается таких угроз. Но отреагировать нужно. Если это существо Чирилло окажется в зоне боевых действий, пусть чаще оглядывается. Мы приложим все усилия и дадим ему возможность в наручниках выйти в эфир «Соловьев Live», пусть повторит свои слова — это будет вдвое смешнее, — подчеркнул Луговой.

По его словам, образ Эштон-Чирилло «на 100% соответствует тому, что сегодня представляет из себя так называемая украинская армия — урод, слепленный из ненависти к России, страха, разных отбросов общества и западного оружия».

Ранее спикер ВСУ пообещала убивать российских журналистов. Она заявила, что на следующей неделе «зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии». Украина, добавила Эштон-Чирилло, движется к этой миссии «с помощью веры в Бога».

На ее угрозы ответил военкор Александр Коц, заявивший, что выступление Чирилло говорит о высоком качестве работы российских журналистов. Он также признался, что «не знает, что круче» — заявления в стиле низкобюджетного боевика или открытые призывы к терактам от официального лица.