В Госдуме пообещали разобраться с новыми правилами оплаты утильсбора Депутат Нилов: правила оплаты утильсбора нужно изменить в пользу автомобилистов

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В России могут ввести временный мораторий на новые правила оплаты утилизационного сбора для иномарок, сообщил в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, из-за вступивших в силу 29 октября изменений стоимость ввезенных в страну автомобилей резко выросла, в ряде случаев на несколько сотен тысяч рублей. Поэтому парламентарий предлагает в случае необходимости скорректировать новые нормы в пользу автомобилистов.

Как напоминает издание, утилизационный сбор — это разовый платеж государству за будущую утилизацию машины, когда она придет в негодность. Согласно новым правилам, введенным Федеральной налоговой службой, его ставка резко выросла, в ряде случаев на несколько сотен тысяч рублей, что для многих является неподъемной суммой. По словам Нилова, на эту проблему необходимо обратить внимание, в связи с чем он дал соответствующее поручение экспертной группе по защите прав автомобилистов.

Мы проанализируем проблемы и выработаем конкретные предложения по тому, как их решать. Если потребуется, направим обращение к правительству. Если будет нужно изменение нормативных актов, инициируем соответствующие поправки и скорректируем действующие нормы в интересах автомобилистов, — пообещал парламентарий.

Ранее автоэксперты спрогнозировали падение продаж в России новых легковых автомобилей на 5–10% до конца этого года относительно результатов третьего квартала. Это связано с повышением утилизационного сбора и повышением ставки ЦБ, из-за чего дорожают кредиты и лизинговые программы.