В Госдуме поддержали запрет на выступление артистов-иноагентов Депутат Соловьев поддержал запрет фестиваля «СтудВесна» на выступление артистов-иноагентов

Фото: РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

Депутат Госдумы Сергей Соловьев поддержал организаторов фестиваля «СтудВесна», составивших список артистов, которым запрещено выступать на мероприятии. В разговоре с NEWS.ru он назвал правильным решение ограничить выступления музыкантов, признанных иностранными агентами или же негативно высказавшихся о проведении специальной операции.

Если артисты не разделяют патриотическую и политическую общественно-государственную повестку, они должны делиться своим творчеством с прозападной аудиторией. В список включены известные российские исполнители, которые с начала специальной военной операции и по сегодняшний день продолжают публично заявлять о своей антироссийской позиции. В списке есть и иностранные агенты, поэтому и рекомендации вполне оправданы и закономерны, — сказал Соловьев.

Депутат добавил, что в современных условиях на публичных эстрадных площадках и фестивалях также необходимо продвигать и поддерживать талантливую российскую молодежь, которая с любовью и уважением относится к своей Родине.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что псковский филиал фестиваля «СтудВесна» опубликовал список «не рекомендованных» артистов — в нем 66 имен, часть из которых были признаны иноагентами.

Соловьев ранее также не исключил, что певице Земфире (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) могут присвоить экстремистский статус. Он заявил, что против артистки также могут возбудить уголовное дело.