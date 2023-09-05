В Госдуме поддержали призыв новоиспеченных россиян на военную службу Депутат Журавлев поддержал призыв новоиспеченных россиян на военную службу

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Мигранты, которые получили российский паспорт, должны иметь такие же обязанности, как и россияне, поэтому их необходимо призывать на военную службу, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, новоиспеченных граждан РФ нужно не просто агитировать или уговаривать, а «забирать насильно».

Они ведь вместе с паспортом получили и все права, так почему не желают возложить на себя и обязанности? Я вообще выступаю за то, чтобы воинский долг России, как новой Родине, отдавали не только те, у кого сейчас возраст призывной, военнообязанными следует сделать всех мужчин, которые только-только стали россиянами. А то, получается, сделки совершать здесь и деньги зарабатывать они могут, а на фронте должны отдуваться наши парни, в том числе и мобилизованные, среди которых много довольно возрастных, — считает Журавлев.

Как добавил депутат, мигрант, который хочет жить в нашей стране, должен заранее знать, что обязательно отслужит положенное число лет в российской армии.

А лучше — даже до получения паспорта, в качестве предварительного задания, обозначающего его решимость стать нашим гражданином, — подчеркнул Журавлев.

Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект о лишении приобретенного гражданства лиц, уклоняющихся от воинской обязанности. По его словам, иностранцы, принимающие российский паспорт, берут на себя соответствующие обязанности. Если они от них уклоняются, то общество видит в этом несправедливость, особенно в период СВО, отметил политик.