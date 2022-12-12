В Госдуме поддержали наказание вплоть до пожизненного срока за диверсии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Члены комитета Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности с максимальным наказанием вплоть до пожизненного заключения. Документом предложили дополнить статью 281.1 «Содействие диверсионной деятельности», статью 281.2 «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и статью 281.3 «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» УК РФ, передает ТАСС.

Предполагается, что уголовная ответственность будет грозить тем, кто содействует, привлекает, склоняет других граждан к диверсиям. Таким же образом станут рассматривать деяния, подпадающие под определения «обучение совершению диверсионных актов» и «создание преступных сообществ с целью совершить диверсию».

За вовлечение в обозначенный вид преступной деятельности предполагается наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Организаторам может «светить» от 15 до 20 лет. Также в качестве одного из вариантов предусмотрено пожизненное заключение под стражу.

Кроме того, в документе объяснили термин «финансирование диверсии». Под этим словосочетанием понимается «предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения» диверсии.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии, сопряженной с посягательством на потенциально опасные биообъекты или с использованием патогенов 10 ноября. Как указали представители кабмина, предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии.