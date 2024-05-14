В Госдуме ответили, возьмут ли Армению в Евросоюз Депутат Госдумы Говырин: Армения навряд ли сумеет попасть в Евросоюз

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Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru усомнился в том, что Армению возьмут в Евросоюз. По его словам, географически государство не является европейским. Кроме того, вступление в ЕС никак не повлияет на экономику страны, уверен депутат. Он добавил, что Россия может прямо или завуалированно наложить на Армению санкции.

Армению в ЕС не возьмут. А если и порассуждать на эту тему, то сам вход в ЕС ничего не значит. Если Россия прямо или завуалированно наложит санкции на Армению за это, то да, будет удар. А сам вход в евроэкономику ничего плохого или хорошего им не сделает. Кроме того, если посмотреть карту, то даже географически Армения — это не Европа, — пояснил Говырин.

Он считает, что Армения не может предложить что-то уникальное Евросоюзу. По мнению Говырина, представители ЕС просто выдадут Еревану «толстенную инструкцию, что нужно переделать, изменить и реформировать, чтобы когда-нибудь получить вожделенный статус». Он уточнил, что эти рекомендации практически невозможно выполнить в полном объеме.

Разве что торговать антироссийской риторикой Армения будет, так это место уже прочно занято Польшей и Прибалтикой. Так что максимум, что ждет Армению, — это статус вечно ожидающей страны, с которой сняты подозрения Запада в сотрудничестве с Россией, — заключил Говырин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что страна готова вступить в Европейский союз. Так он ответил на вопрос о желании стать членом ЕС в ходе дискуссии на Копенгагенском саммите демократии. По словам главы республики, это может случиться в 2024 году.