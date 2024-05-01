В Госдуме ответили оскорбившему память фронтовиков «болтуну» из Удмуртии Депутат Журавлев: трагедия Украины началась с оскорбления памяти героев ВОВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трагедия на Украине началась с призывов наплевать на историческую память и сноса монументов героям Великой Отечественной войны, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. Таким образом он прокомментировал призыв удмуртского блогера не ставить памятники ветеранам. По словам депутата, таким людям кажется, что «бороться с каменными изваяниями» несложно, однако у них находятся миллионы защитников.

А ведь именно с этого все начиналось на Украине — с призывов наплевать на историческую память и снести памятники героям Великой Отечественной. Казалось бы, бороться с каменными изваяниями несложно — не ответят же, но среди защитников оказались миллионы людей, выступившие против киевского режима. Итог всем известен — спецоперация, которая идет до сих пор, одна из основных целей которой — денацификация, — отметил Журавлев.

Великая Отечественная война далась России невыносимо тяжело, и забрать ее — значит предать родину, добавил депутат. Если в стране возможно существование таких болтунов, как упомянутый блогер из Удмуртии, значит деды и отцы выполнили задачу по уничтожению нацизма не до конца, указал Журавлев.

Ранее сообщалось, что правоохранители Мурманской области задержали блогера из Удмуртии, призвавшего прекратить ставить памятники героям Великой Отечественной войны. Мужчина разместил в Сети видеоролик после экскурсии по региону, в котором он призвал забыть о ВОВ, а также оскорбил ветеранов.