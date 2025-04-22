В Госдуме ответили на идею запрета покупки вторичного жилья за наличные Депутат Чаплин: идея запрета покупки жилья за наличные нуждается в обсуждении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Идея запрета покупки вторичного жилья за наличные средства нуждается в обсуждении, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, необходимо проанализировать последствия и найти компромиссное решение с учетом интересов всех участников рынка недвижимости.

Предлагаемый запрет на наличные расчеты при покупке жилья на вторичном рынке поднимает ряд важных вопросов, касающихся соблюдения прав граждан и соответствия действующему законодательству. Прежде чем принимать решение, необходимо провести всесторонний анализ возможных последствий, оценить соответствие инициативы действующему законодательству и разработать альтернативные решения, которые обеспечивали бы защиту интересов государства и граждан, не ограничивая при этом их права на распоряжение собственными средствами. Необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы интересы всех участников рынка недвижимости, — сказал Чаплин.

Он добавил, что необходимо оценить, не нарушает ли данная инициатива закон о защите прав потребителей, который подразумевает право выбирать удобный способ оплаты. Кроме того, отметил Чаплин, нужно учитывать, что не все граждане имеют равный доступ к банковским услугам. По словам депутата, для некоторых групп населения, особенно для пожилых людей или жителей отдаленных регионов, использование безналичных расчетов может быть затруднительным.

Во-вторых, возникает вопрос о целесообразности полного запрета наличных расчетов. Запретительные меры могут привести к уходу части сделок в серую зону, что, в свою очередь, затруднит контроль за рынком недвижимости и снизит поступления в бюджет. Более эффективным подходом может быть создание стимулов для использования безналичных расчетов, например предоставление налоговых льгот или снижение комиссий за банковские переводы, — добавил Чаплин.

Как отметил парламентарий, если запрет направлен на борьбу с отмыванием денег и другими незаконными операциями, то необходимо учитывать, что наличные расчеты — это лишь один из возможных каналов для таких операций. По словам депутата, преступники могут оформлять сделки через подставных лиц или с использованием криптовалюты.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России до конца года могут принять закон, запрещающий сделки с жильем за наличные, если оно дороже 1 млн рублей. По ее словам, это должно защитить граждан от мошенников.